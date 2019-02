Oro repunta y se dirige a quinto a avance mensual consecutivo por retroceso del dólar

El oro se recuperaba hoy desde el mínimo de casi dos semanas que tocó en la sesión anterior, ya que un retroceso del dólar mantenía al lingote en camino a su quinta ganancia mensual consecutiva.

Los inversores están a la espera durante la jornada de algunos datos económicos de Estados Unidos y de mayor claridad sobre sus conversaciones comerciales con China.

A las 1108 GMT, el oro al contado subía un 0.4% a US$ 1,324.80 por onza, tras alcanzar el miércoles los US$ 1,316.43, su nivel más bajo desde el 15 de febrero Asimismo, los futuros del oro en Estados Unidos subían un 0.4% a US$ 1,326.40.

"Esperamos que los precios del oro suban ligeramente por encima de estos niveles ante la expectativa de que el dólar continuará debilitándose", dijo el analista de Natixis Bernard Dahdah. "Las perspectivas de crecimiento (en Estados Unidos) son más limitadas que las del año pasado".

En otros metales preciosos, la plata al contado aumentaba 0.3% a US$ 15.79 por onza, y el platino ganaba 1.1% a US$ 874, cerca de su nivel más alto desde el 7 de noviembre del año pasado de US$ 875 alcanzado más temprano en la sesión.