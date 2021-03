Los precios del oro subían más de 1% el martes, situándose de nuevo por encima del umbral de US$ 1,700 tras obtener cierto respiro del retroceso de los retornos de los bonos estadounidenses y del dólar, luego de haber caído a un mínimo de nueve meses en la última sesión.

El oro a contado ganaba 1.2% a US$ 1,701.91 la onza a las 10:25 (GMT), después de haber escalado hasta 1.4% a US$ 1,704.64 la onza.

Los precios del metal dorado bajaron el lunes a un piso de US$ 1,676.10, su menor nivel desde el 5 de junio de 2020. Los futuros del oro en Estados Unidos ascendían 1.3% a US$ 1,700.30 la onza.

“En vista de la naturaleza de cero rendimiento del oro, la caída de los retornos de la deuda puede haber entregado un viento de cola a los inversores que apuestan por precios más altos”, dijo Lukman Otunuga, analista senior de FXTM.

Pero si bien el oro extenderá ganancias en el corto plazo, “a nivel de fundamentos el péndulo está a favor del descenso, especialmente cuando consideramos cómo está mejorando la confianza y avanzan las vacunaciones contra el COVID-19, al tiempo que los casos bajan a nivel mundial”, añadió.

Los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense a 10 años retrocedían y el dólar bajaba contra una cesta de monedas rivales.

Entre otros metales preciosos, la plata subía 2.3% a US$ 25.66 la onza; mientras que el paladio caía 0.2% a US$ 2,309.76; y el platino sumaba 2.9% a US$ 1,168.07, luego de haber avanzado a un máximo diario de hasta 3.4%.