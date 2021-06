Los precios del oro subían este lunes, con un repunte de más de 1%, tras su mayor caída semanal en términos porcentuales desde marzo del 2020, con la demanda impulsada por una caída en los rendimientos de los bonos del Tesoro de Estados Unidos y una pausa en el repunte del dólar.

A las 1221 GMT, el oro al contado sumaba un 0.8% a US$ 1,777.61 la onza, mientras que los futuros del oro en Estados Unidos subían un 0.6% a US$ 1,779.50 la onza.

El retorno del bono del Tesoro a 10 años bajó a su menor nivel desde fines de febrero a principios de la sesión y el dólar retrocedía desde un máximo de 10 meses.

El declive del rendimiento de los bonos reduce el costo de oportunidad de mantener lingotes, que no rinden intereses.

El oro cayó más de un 6% la semana pasada después de que la Reserva Federal señaló una reducción de su programa de compra de activos y adelantó proyecciones para las primeras alzas de los costos del crédito.

Entre otros metales preciosos, la plata ganaba un 0.7% a US$ 25.97 la onza. El platino subía un 0.3% a US$ 1,036.81, mientras que el paladio sumaba un 1.5% a US$ 2,501.65.