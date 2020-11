El oro tocaba un máximo de dos semanas este jueves por el descenso del dólar, en medio de apuestas de los inversores a un posible aumento de las medidas de apoyo económico ante la cercanía del aspirante demócrata Joe Biden a la Casa Blanca.

A las 0927 GMT, el oro al contado mejoraba un 0.7%, a US$ 1,915.56 la onza, tras haber tocado su máximo desde el 22 de octubre a US$ 1,918.81. Los futuros del oro en Estados Unidos ganaban un 1.1% a US$ 1,917.30.

El índice dólar, que compara al billete verde con una cesta de seis destacadas monedas, operaba cerca de un mínimo de una semana, abaratando el lingote a los tenedores de otras monedas .

“Un demócrata en la Casa Blanca llevaría a que el dólar se debilite por el gasto adicional y la naturaleza de los mandatos que establecería”, dijo Rhona O’Connell, analista de StoneX. “La debilidad del dólar no refleja necesariamente la pérdida de confianza o algo así, es más una cuestión de lo que esperarían los mercados de una presidencia de Biden”.

Los analistas esperan que Biden apruebe mayores medidas de estímulo que Trump, pero la posibilidad de que haya un Congreso dividido podría obstaculizar la política fiscal de Biden.

El oro es considerado una cobertura contra la probable inflación alentada por una impresión de dinero sin precedentes por parte de los bancos centrales para aliviar el impacto económico de un empeoramiento de la pandemia del coronavirus.

En otros metales preciosos, la plata ganaba un 2.2%, a US$ 24.44 la onza; el platino mejoraba un 1.2% a US$ 880.05; y el paladio subía un 2% a US$ 2,333.62.