El precio del oro rebotaba el martes desde un mínimo de dos años y medio, ya que un ligero retroceso del dólar y del rendimiento de los bonos del Tesoro estadounidense ayudaba a superar cierta presión de las perspectivas de subidas de tasas de interés más agresivas en Estados Unidos.

A las 09:39 GMT, el oro al contado subía un 0.7% a US$ 1,632.83 por onza, tras tocar su mínimo desde abril de 2020 en la víspera a US$ 1,620.20. Los futuros del oro en Estados Unidos subían un 0.4% a US$ 1,640.50.

“Después de un comienzo explosivo el lunes, los rendimientos en Estados Unidos y el dólar están parando levemente las ganancias, lo que está ayudando a aliviar la presión a la baja sobre los precios del oro”, dijo Craig Erlam, analista de mercado senior de OANDA.

“El metal amarillo sigue siendo increíblemente sensible a ambos factores y estamos viendo una gran volatilidad en estos momentos, ya que los mercados están valorando cada vez más unas tasas mucho más altas”, agregó.

El índice dólar se alejaba de los máximos de dos décadas alcanzados en la sesión anterior, haciendo que el oro sea menos caro para los tenedores de otras divisas.

El rendimiento de los bonos referenciales a 10 años también retrocedía desde un máximo de 12 años, reduciendo el costo de oportunidad de tener lingotes, que no devengan intereses.

En otros metales preciosos, la plata al contado ganaba un 1.2% a US$ 18.56 por onza; el platino subía un 0.5% a US$ 856.26; y el paladio bajaba un 0.2% a US$ 2,041.49.

Con información de Reuters