Oro se recupera de mínimos de varios meses por debilidad de acciones y dólar

Los precios del oro subían este miércoles desde los mínimos de cuatro meses que tocaron en la sesión anterior, luego de que el dólar frenara su ascenso y los mercados de acciones se debilitaran.

El oro al contado ganaba 0.1% a US$ 1,270.60 la onza a las 09:48 GMT, después de haber caído hasta su menor nivel desde fines del año pasado de US$ 1,265.90 en la rueda previa.

En tanto, los futuros del oro en Estados Unidos bajaban 0.1%, a US$ 1,272.40 la onza.

"La reciente debilidad del oro tiene algo que ver con la fortaleza del dólar. El alza de la moneda que vimos el martes no ha continuado hoy y esa es la razón por la que el lingote parece más sólido esta mañana", dijo Georgette Boele, analista de ABN AMRO.

Los precios del oro han perdido alrededor de 6% desde el máximo de febrero a medida que el dólar se apreciaba y las bolsas del mundo repuntaban, ya que los riesgos percibidos por una desaceleración mundial empezaron a disiparse.

Por su parte, el índice dólar cotizaba estable después de alcanzar el martes un techo de 22 meses, apuntalado por un dato que mostró que las ventas de casas nuevas en Estados Unidos aumentaron a máximos de casi un año y medio en marzo.

Wang Tao, analista de Reuters, dijo que el oro al contado podría permanecer por encima de su umbral técnico de US$ 1,264 la onza o repuntar hasta una barrera de resistencia de US$ 1,284 la onza.

Entre otros metales preciosos, la plata se negociaba sin cambios, a US$ 14.83 la onza; mientras que el platino ascendía 0.6%, a US$ 889.98 la onza; y el paladio caía 0.2% a US$ 1,389.71 la onza.