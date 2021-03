El oro subía más de un 1% este lunes, ya que la baja en los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense hizo que los inversores volvieran a refugiarse en el lingote, tras la aprobación de un paquete de estímulo de US$ 1.9 billones en Washington.

El oro al contado subía un 0.8% a US$ 1,746.46 por onza a las 10:33 GMT, tras haber trepado hasta un 1.5% a US$ 1,759.53 más temprano en la sesión. En tanto, los futuros del oro en Estados Unidos ganaban un 0.8% a US$ 1,742.60 por onza.

“En la jornada de hoy, los inversores están simplemente asustados por un aumento de la inflación debido al estímulo, que pondrá una gran cantidad de liquidez en el mercado”, dijo la analista de StoneX Rhona O’Connell.

La Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó a primera hora del sábado el proyecto de ley de alivio para el coronavirus de US$ 1.9 billones del presidente Joe Biden.

El oro se hundió un 3% el viernes y en febrero registró su mayor caída mensual desde noviembre de 2016 debido a un aumento de los rendimientos de los bonos del Tesoro.

En tanto, la plata ganaba un 0.8% a US$ 26.82 la onza, mientras que el paladio subía un 1.3% a US$ 2,347.92. El platino avanzaba un 1.8%, a US$ 1,209.70.