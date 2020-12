Los precios del oro extendían este lunes su declive hasta mínimos de cinco meses, ya que perspectivas de un impulso a la economía liderado por las vacunas opacaban a los activos de refugio y dejaban al lingote en camino a su peor mes en cuatro años.

A las 1029 GMT, el oro al contado caía un 0.8% a US$ 1,774.01 la onza, acumulando un desplome del 5.6% en lo que va de mes. El metal dorado tocó también su nivel más reducido desde el 2 de julio a US$ 1,764.29 más temprano en la sesión. Por su parte, los futuros del oro en Estados Unidos restaban un 0.6% a US$ 1,771.20 la onza.

“Las noticias de las vacunas han generado mucho optimismo en el mercado y estamos viendo algunos flujos de salida en activos de refugio como el dólar y los bonos del Tesoro, y se está reflejando lo mismo en los precios del oro”, dijo Craig Erlam, analista de OANDA.

Los precios del oro caían pese a que el dólar tocaba su cota más reducida en dos años y medio. El lingote ha perdido más de US$ 300 la onza desde un récord máximo de US$ 2,072.50 la onza tocado en agosto.

Los inversores estarán atentos ahora al testimonio que prestará esta semana ante el Congreso el presidente de la Reserva Federal (Fed), Jerome Powell.

En otros metales preciosos, la plata bajaba un 2.5% a US$ 22.12 la onza, tras llegar a caer un 3.6% más temprano en la sesión. El metal se encaminaba a cerrar el mes con un desplome del 6.4%. El platino retrocedía un 0.8% a US$ 955.99 la onza y el paladio restaba un 1.1% a US$ 2,398.18.