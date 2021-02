Los precios del oro cotizaban estables el miércoles, aunque en un rango ajustado generado por un dólar más apagado y mientras los inversores analizaban los comentarios emitidos el día anterior por el presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, Jerome Powell.

El oro al contado sumaba 0.1% a US$ 1,807.51 la onza a las 10:49 (GMT); mientras que los futuros del oro en Estados Unidos se negociaban estables en US$ 1,805.60 la onza.

Powell dijo a la Comisión de Banca del Senado que la política monetaria necesitaba mantenerse ultra flexible porque la recuperación económica “es desigual y estaba lejos de haber sido completada”.

La segunda parte de su testimonio se producirá más tarde en el día. Allí, Powell mencionó que un incremento en los rendimientos de los bonos del Tesoro conllevará a una mayor inflación y a un crecimiento de las expectativas de expansión.

Los retornos de los papeles estadounidenses a 10 años rondaban máximos de 10 años, mientras que el dólar operaba a poca distancia de un mínimo de seis semanas de 89.941 unidades contra una cesta de monedas.

Entre otros metales preciosos, la plata subía 0.4% a US$ 27.72 la onza; mientras que el platino ascendía 2.4% a US$ 1,266.30 la onza; y el paladio sumaba 0.9% a US$ 2,373.29 la onza.