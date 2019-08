Los precios del oro caían este lunes ante la recuperación en los mercados de acciones y el aumento de los rendimientos del Tesoro de Estados Unidos, que redujeron parte del atractivo del lingote y llevaron a tomas de ganancias.

A las 1037 GMT, el oro al contado perdía un 0.87% a US$ 1,500.50 por onza tras ceder previamente un 1%. Los futuros del oro en Estados Unidos bajaban un 0.8% a US$ 1,511.80 la onza.

"El repunte en los mercados de bonos parece haberse detenido al menos por ahora y vimos ganancias adicionales en las bolsas el fin de semana, así que un comienzo de semana algo más optimista está provocando tomas de ganancias en el lingote", dijo Ole Hansen, estratega de Saxo Bank.

El retorno del bono a 10 años del Tesoro estadounidense repuntaba el lunes, alejándose de sus mínimos, después de que la curva de rendimiento entre los papeles a dos y 10 años se invirtió el miércoles por primera vez desde 2007.

Las acciones a nivel mundial operaban al alza y la bolsas europeos subían por segunda sesión. Los inversores celebraron las señales de medidas de Alemania y China para contrarrestar la desaceleración del crecimiento.

Durante el fin de semana, el presidente Donald Trump y funcionarios de la Casa Blanca rechazaron los temores a un posible debilitamiento del crecimiento económico, afirmando que ven pocos riesgos de recesión. Trump también dijo que "aún no estaba listo para hacer un acuerdo (comercial)" con China.

Los mercados están esperando el simposio Jackson Hole de la Reserva Federal esta semana para una mayor claridad sobre el camino futuro de las tasas de interés en Estados Unidos. Los operadores calculan una probabilidad del 83.7% de un recorte de 25 puntos básicos en septiembre.

La plata bajaba un 1% a US$ 16.91 por onza. El platino caía un 0.4% a US$ 840.75 la onza, mientras que el paladio ganaba un 0.5% a US$ 1,455.16 por onza.