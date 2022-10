Los precios del oro apenas variaban el jueves, ya que los inversores se abstenían de grandes apuestas a la espera de los datos sobre la inflación en Estados Unidos, que se espera que ofrezcan más claridad sobre la trayectoria de subida de tasas de la Reserva Federal.

El oro al contado subía un 0.12% a US$ 1,675.40 por onza, a las 10:10 GMT. Los futuros del oro en Estados Unidos ganaban un 0.24% a US$ 1,681.5.

El mercado estima que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de Estados Unidos, que se publicará a las 12:30 GMT, se situaría en un 8.1% interanual en setiembre.

“Si las cifras del IPC son más altas de lo esperado, será muy poco probable que la Fed se desvíe de su postura actual de continuar con las subidas de tasas y reducir el balance”, dijo Ricardo Evangelista, analista senior de ActivTrades.

“Esto seguirá ofreciendo apoyo al dólar y será perjudicial para el oro (...) Ahora mismo, el potencial alcista del oro está siendo limitado por la fortaleza del dólar y está dictando lo que ocurre con los precios del oro”.

Tradicionalmente considerado como una cobertura contra la inflación, las subidas de las tasas de interés para combatir la subida de los precios han reducido el atractivo del lingote, que no rinde intereses.

Los responsables de la política monetaria de la Fed acordaron que debían adoptar una postura más restrictiva y mantenerla durante algún tiempo para reducir la inflación, según mostraron el miércoles las minutas de su reunión del 20 y 21 de setiembre.

Entre otros metales preciosos, la plata ganaba un 0.2% a US$ 19.09 por onza, el platino subía un 0.6% a US$ 884.38 la onza y el paladio operaba plano a US$ 2,136.63.

Con información de Reuters