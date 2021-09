Los precios del oro se estabilizaban cerca de un máximo de dos meses y medio el lunes, luego de que datos de nóminas de pago no agrícolas de Estados Unidos más débiles que lo esperado fortalecieron las expectativas de que la Reserva Federal (Fed) podría decidir ir más lento a la hora de retirar sus medidas de estímulo económico.

A las 09:35 GMT, el oro al contado cotizaban con pocos cambios a US$ 1,823.94 la onza. El viernes, los precios tocaron su nivel más alto desde el 16 de junio a US$ 1,833.80. Las operaciones serían limitadas el lunes, debido a que la mayoría de los mercados en Estados Unidos permanecerán cerrados por un feriado.

Los futuros del oro en Estados Unidos caían un 0.4% a US$ 1,826.30.

El índice dólar subía un 0.1%, limitando el avance del oro, luego de caer a un mínimo de un mes en la sesión previa.

Datos del Departamento del Trabajo mostraron el viernes que las nóminas de pago no agrícolas de Estados Unidos aumentaron en 235,000 puestos de trabajo el mes pasado, muy por debajo de las expectativas de economistas de 728,000.

“Después de que los datos laborales decepcionaron a los mercados, los inversores están viendo menos presión sobre Jerome Powell para que comience a reducir el estímulo”, dijo Carlo Alberto De Casa, analista de mercado de Kinesis.

“La reducción de estímulos podría comenzar probablemente solo en diciembre y estos son elementos de apoyo para los precios del oro”, agregó De Casa, señalando que el oro debería mantenerse por encima de los US$ 1,800 en el corto plazo.

El presidente de la Fed, Jerome Powell, había insinuado el mes pasado que una fuerte recuperación del empleo era un requisito previo para que el banco central comenzara a recortar sus compras de activos.

Entre otros metales preciosos, la plata subía un 0.2% a US$ 24.74 la onza, luego de tocar un máximo de casi un mes el lunes. El platino caía un 0.2% a US$ 1,023.01 y el paladio bajaba un 0.2% a US$ 2,418.18.