Los precios del oro operaban estables el viernes, ya que el apoyo procedente de la debilidad del dólar se veía contrarrestado por el optimismo sobre las negociaciones comerciales entre Estados Unidos y China y un posible acuerdo de Brexit, pero se encaminaban a cerrar la semana a la baja.

A las 1124 GMT, el oro al contado cotizaba plano a US$ 1.493 dólares, en camino a apuntarse un declive semanal cercano al 0.6%, mientras los futuros del oro en Estados Unidos cedían un 0.2%, a US$ 1,498.20.

El dólar, que ha emergido como un activo de refugio alternativo en el transcurso de la guerra comercial entre Washington y Pekín, bajaba levemente ante sus rivales.

Rhona O’Connell, analista de INTL FCStone, dijo que cualquier aumento en el apetito de riesgo, que afectaría al oro, estaba siendo contrarrestado por la debilidad del oro.

“(El oro) parece estar concentrándose en los US$ 1,500”, afirmó.

Las acciones europeas subían por el optimismo generado en torno a las negociaciones por el Brexit y entre Estados Unidos y China.

Asimismo, un ataque contra un tanquero iraní se sumó el viernes a la incertidumbre geopolítica. El petrolero fue alcanzado por dos misiles frente a las costas de Arabia Saudita, según medios estatales iraníes.

En otros metales, el paladio ganaba un 0.3%, a US$ 1,703.78 la onza, tras tocar un pico récord de US$ 1,705.84 en la sesión y en camino a un avance semanal de más del 2%. El platino ganaba un 0.5%, a US$ 904.04 la onza, y la plata subía un 0.6%, a US$ 17.59.