Los precios del oro no mostraban grandes cambios este miércoles, ya que los inversores seguían a la espera de más detalles sobre el acuerdo comercial entre Estados Unidos y China, mientras que el paladio retrocedía desde el récord tocado en la víspera.

A las 0824 GMT, el oro al contado mejoraba un 0.1%, a US$ 1,477.79 la onza, mientras que los futuros del oro en Estados Unidos ganaban un 0.1%, a US$ 1,482.20.

El representante comercial de Estados Unidos, Robert Lighthizer, dijo el martes que los detalles de las compras chinas en varios sectores productivos estadounidenses incluidos en el acuerdo de “fase uno” serán detallados por escrito, pero no dio más detalles sobre cuándo se harán públicos.

El alza del lingote seguía limitado por positivos datos económicos en Estados Unidos que respaldaban al dólar y a los mercados bursátiles.

El índice dólar, que compara al billete verde con una cesta de seis destacadas monedas, rondaba máximos de una semana, mientras que las acciones asiáticas permanecieron cerca de máximos de 18 meses tras cinco sesiones seguidas de alzas.

En otros metales preciosos, el paladio cedía un 0.6%, a US$ 1,943.53 la onza, tras haber tocado un pico histórico de US$ 1,998.43 el martes. La plata mejoraba un 0.3%, a US$ 17.05 la onza, y el platino subía un 0.2%, a US$ 929.21.