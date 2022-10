El precio del oro apenas variaba el jueves, debido a que sus ganancias eran frenadas por el repunte del dólar y de los rendimientos de los bonos del Tesoro mientras los inversores se abstenían de hacer grandes apuestas antes de los datos de empleo de Estados Unidos.

El oro al contado operaba estable a US$ 1,716 por onza a las 09:17 GMT. Los futuros del oro en Estados Unidos subían un 0.2% a US$ 1,723.70.

El índice dólar, que mide el desempeño del billete verde frente a una cesta de seis monedas rivales, subía un 0.3% y encarecía el oro para los tenedores de otras divisas. Los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense a 10 años también subían.

“Los mercados están ahora en actitud de espera, ya que los inversores están pendientes de los datos estadounidenses relacionados con el (mercado) laboral”, dijo Carlo Alberto De Casa, analista externo de Kinesis Money.

“Cualquier dato bueno es una mala noticia para el mercado en este momento. Así que básicamente, si los datos están por encima de las expectativas esto significaría que la Fed va a acelerar con más subidas de tasas, lo que es negativo para el oro”, añadió.

Los datos de las nóminas no agrícolas del Departamento del Trabajo de Estados Unidos correspondientes a setiembre, que se publicarán el viernes, seguirán a un informe de empleo nacional ADP mejor de lo esperado del miércoles.

La lectura del PMI no manufacturero del Instituto de Gerencia y Abastecimiento también se situó ligeramente por encima de las expectativas, lo que sugiere una fortaleza subyacente en la economía a pesar de la subida de las tasas de interés.

Los datos alentadores y los comentarios de la presidenta de la Reserva Federal de San Francisco, Mary Daly, enfriaron el miércoles cualquier esperanza de un giro en la política monetaria.

El oro es muy sensible a las subidas de las tasas de interés, ya que estas aumentan el costo de oportunidad de mantener lingotes, que no rinden intereses.

Entre otros metales preciosos, la plata bajaba un 1% a US$ 20.49 la onza, el platino subía un 0.3% a US$ 921.57 y el paladio ganaba un 0.8% a US$ 2,264.54.

Con información de Reuters