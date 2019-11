Los precios del oro operaban con escasos cambios el viernes, ya que los inversores se abstenían de realizar grandes apuestas en medio de dudas sobre si Estados Unidos y China serán capaces de rubricar un acuerdo comercial.

No obstante, el metal dorado se encaminaba a cerrar su peor mes en tres años, después de que comentarios positivos por parte de ambos países durante este mes elevaron las esperanzas de cerrar un acuerdo interino.

A las 0749 GMT, el oro al contado operaba estable a US$ 1,458.47 la onza, con un descenso acumulado del 0.2% en la semana. Los futuros del oro en Estados Unidos ganaban un 0.3%, a US$ 1,458 la onza.

“El mercado (del oro) está dividido definitivamente, porque la mayoría de la gente pensaba antes que iba a haber un acuerdo comercial y ahora no están seguros hacia qué lado va a ir, y eso se refleja en los precios de las operaciones”, dijo Brian Lan, de la correduría GoldSilver Central en Singapur.

El dólar se dirigía a su semana más fuerte frente al yen desde mayo, mientras que las acciones globales se estancaban justo a las puertas de máximos históricos, afectadas por las dudas sobre el pacto comercial.

En lo que va de mes, los precios del oro han cedido cerca de un 4%, su mayor declive desde noviembre de 2016, ya que el optimismo previo sobre un posible pacto entre Pekín y Washington desplomó la demanda por la seguridad del lingote.

No obstante, el oro, considerado un refugio en tiempos de incertidumbre económica o política, ha ganado más del 13% en el año, sobre todo por la disputa comercial.

En otros metales preciosos, el paladio tocó un nuevo máximo histórico a US$ 1,844.50 la onza, aunque después perdía un 0.4%, a US$ 1,834.14. El platino cedía un 0.3%, a US$ 898.72, y la plata mejoraba un 0.6%, a US$ 16.96.