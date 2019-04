Oro opera estable ante declive del dólar pero alza bursátil contiene avance

Los precios del oro operaban estables este miércoles, apoyados por un descenso en el dólar pero contenidos por una subida en las bolsas globales tras datos económicos positivos en Estados Unidos y China, y por un mayor optimismo de que ambos países lograrán llegar a un acuerdo comercial.

A las 1120 GMT, el oro al contado presentaba un alza leve de 0.05% a US$ 1,293.4 por onza luego de caer a US$ 1,284.76 en la víspera, su nivel más bajo desde el 7 de marzo. Los futuros del oro en Estados Unidos ganaban un 0.1% a US$ 1,296.20 por onza.

El índice dólar caía un 0.4%, abaratando al lingote para los tenedores de otras divisas.

El avance de los mercados de acciones está limitando el alza del lingote, observó Fawad Razaqzada, de Forex.com. Según el analista "los inversores están eligiendo a las bolsas, que están más animadas, en vez de a mercados de metales preciosos ralentizados".

Señales de progreso en el diálogo de comercio entre Estados Unidos de esta semana, junto con cifras positivas para la actividad fabril de ambas naciones, han mejorado la confianza de los inversores y aliviado el miedo a una recesión mundial.

Respecto a otros metales, la plata sumaba un 0.3% a US$ 15.16 la onza. El paladio caía un 0.2% a US$ 1,426.48 por onza y el platino subía un 1.5% a US$ 858.74 la onza.