Los precios del oro cotizaban estables el martes, cerca del máximo de dos semanas que tocaron en la víspera, por las dudas sobre el crecimiento global, aunque nuevas conversaciones sobre comercio entre Estados Unidos y China podrían mermar el atractivo del metal.

A las 1124 GMT, el oro al contado se comercializaba en US$ 1,520.30 la onza luego de que el lunes llegó a US$ 1,526.80, su mayor valor desde el 6 de setiembre. Los futuros del oro en Estados Unidos caían un 0.2% a US$ 1,528.10 por onza.

El lingote está apoyado por las dudas sobre el crecimiento global y por la situación geopolítica en Oriente Medio, afirmó Ole Hansen, estratega de materias primas de Saxo Bank.

"La demanda subyacente por el oro se mantiene. En términos de algo que lo mueva, el mercado seguirá vigilando la evolución de los mercados del petróleo desde la perspectiva geopolítica", apuntó Hansen.

Un sondeo publicado el lunes mostró que el crecimiento de negocios de la zona euro se estancó este mes, mientras que las cifras económicas mixtas de los Estados Unidos agravaron la precaución sobre la prolongada guerra comercial entre Estados Unidos y China.

Mientras tanto, la tensión en Oriente Medio se ha intensificado desde ataques a instalaciones petroleras saudíes este mes, por los que Estados Unidos, Reino Unido, Alemania y Francia culpan a Irán. Teherán niega estar implicado.

Un factor que no apoya al oro es la posibilidad de que se logren avances hacia la resolución de la disputa entre Estados Unidos y China luego de que el secretario del Tesoro de Estados Unidos dijo que hay conversaciones programadas con China en dos semanas.