El oro cotizaba estable este martes, debido a que la debilidad del dólar contrarrestaba un mayor apetito por los activos de riesgo luego de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dejó el hospital donde fue tratado por COVID-19.

El oro al contado operaba con pocos cambios a US$ 1,912.81 la onza a las 0946 GMT, luego de que el lunes tocó su mayor nivel desde el 22 de septiembre a US$ 1,918.36. Los futuros del oro en Estados Unidos caían un 0.1% a US$ 1,918.50.

“La negativa del dólar a explorar un lado más bajista le está quitando algo de brillo al oro”, dijo Han Tan, analista de mercado de FXTM.

Agregó que si bien las noticias sobre la mejoría de la condición de Trump habían propiciado inicialmente un mayor apetito por el riesgo, podría ser algo de corta duración, y las preguntas siguen girando en torno al verdadero estado de salud del presidente.

El dólar caía un 0.1% frente a una cesta de las principales divisas, lo que hacía que el oro fuera más barato para los tenedores de otras divisas.

Los mercados bursátiles mundiales se acercaron a un máximo de más de dos semanas después de que Trump regresara a la Casa Blanca y por las expectativas de nuevas medidas de alivio económico por el coronavirus en Estados Unidos.

“En caso de que se apruebe la próxima ronda de estímulo fiscal en Estados Unidos, eso podría generar presión al alza en las perspectivas de inflación de Estados Unidos y al mismo tiempo alentar a los alcistas del oro a volver al primer plano”, dijo Tan.

El oro, visto como una cobertura contra la inflación y la devaluación de la moneda, ha subido un 26% este año respaldado por las masivas medidas de estímulo de gobiernos y bancos centrales de todo el mundo.

Entre otros metales preciosos, la plata caía un 0,2% a US$ 24.31 la onza, el paladio cedía un 0.7% a US$ 2,346.62 y el platino bajaba un 1.6% a US$ 882.62.