Los precios del oro operaban con escasos cambios este miércoles, ya que la actividad de los mercados permanecía bastante floja antes de la conclusión de la reunión de dos días de la Reserva Federal (Fed) y por la cercanía del plazo para la implantación de nuevos aranceles estadounidenses a productos chinos.

A las 0741 GMT, el oro al contado ganaba un 0.1%, a US$ 1,465.18 la onza, mientras que los futuros del oro en Estados Unidos también mejoraban un 0.1%, a US$ 1,469.50 la onza.

“El mercado está en un patrón de espera. Acciones, petróleo, divisas y oro están a la espera de los eventos de la segunda mitad de la semana”, dijo Jeffrey Halley, analista senior de OANDA.

La Fed hará público un comunicado sobre su reunión de política de diciembre más tarde en el día. Aunque se espera que el banco central estadounidense deje sin cambios las tasas de interés, los inversores estarán atentos al panorama que presenta para la economía, afectada por la guerra comercial entre Washington y Beijing.

En el frente comercial, los inversores se mostraban cautos antes de que el presidente Donald Trump decida si impone aranceles sobre bienes de consumo chinos por valor de casi US$ 160,000 millones justo antes de Navidad.

En otros metales preciosos, el paladio ganaba un 0.2%, a US$ 1,899.67 la onza, tras superar por vez primera en la víspera el nivel clave de US$ 1,900 la onza. El platino bajaba un 0.5%, a US$ 916.93 la onza, tras haber llegado a trepar un 3% el martes, mientras que la plata cedía un 0.1%, a US$ 16.64 la onza.