Los precios del oro se estabilizaban cerca de un máximo de una semana este jueves, impulsados por un leve retroceso en el dólar, mientras los inversores aguardaban una decisión de política del Banco Central Europeo.

A las 0920 GMT, el oro al contado operaba con pocos cambios a US$ 1,946.22 la onza, luego de trepar el miércoles a US$ 1,950.51, máximo desde el 3 de septiembre. Los futuros del oro en Estados Unidos cotizaban en US$ 1,954.80 la onza.

El índice dólar retrocedía desde máximos de cuatro semanas, abaratando al lingote para los tenedores de otras divisas.

“Estamos aguardando la decisión del BCE y los mercados están en un modo de espera”, dijo Michael Hewson, analista de CMC Markets UK. “Podríamos ver algo de fuerza en el oro si el banco central sigue la senda de la Reserva Federal y decide tolerar una tasa de inflación más alta”.

Si bien se espera que el BCE mantenga sin cambios su política monetaria, la entidad podría señalar más estímulos en una etapa posterior dado lo incierto del panorama económico y de la fortaleza del euro.

La plata caía un 0,1% a US$ 26.99 la onza, el platino sumaba un 0.4% a US$ 919.99 por onza y el paladio subía un 0.9% a US$ 2,292.91 la onza.