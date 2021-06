Los precios del oro cotizaban en un rango estrecho este martes antes de una reunión de la Reserva Federal (Fed), que podría proporcionar indicaciones sobre una reducción de los estímulos económicos entregados por el banco central estadounidense.

A las 1130 GMT, el oro al contado bajaba un 0.1% a US$ 1,863.30 la onza luego de que el lunes los precios del referencial cayeron a US$ 1,843.99, mínimo de casi un mes. Los futuros del oro en Estados Unidos cambiaban de manos en US$ 1,865.60 por onza.

“Los inversores están siendo cautelosos (...) con muy poco apetito en este momento para impulsar el oro en una dirección u otra”, dijo Michael Hewson, analista de CMC Markets UK.

Por segunda vez en menos de una década, la Fed se está preparando para iniciar un debate sobre cómo y cuándo poner fin a un programa masivo de compra de activos.

“No es necesaria esa cantidad de estímulo, en esta etapa del repunte económico, por eso estamos viendo un poco de debilidad en los precios del oro en los últimos dos o tres días. El panorama será mucho más claro mañana”, agregó Hewson.

Casi el 60% de los economistas en una encuesta de Reuters dijo que un anuncio de reducción se producirá el próximo trimestre.

“Esperamos que el oro esté en US$ 1,800 para fines de 2021 a medida que la campaña mundial de vacunación se acelera y la Fed se vuelve cada vez menos moderada en su postura monetaria, lo que aumenta las tasas reales y, a su vez, hace que bajen los precios del oro”, dijeron analistas de OCBC.

La plata cedía un 0.8% a US$ 27.62 por onza, el platino bajaba un 0.71% a US$ 1,156.74 y el paladio sumaba un 0.3% a US$ 2,760.19.