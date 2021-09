Los precios del oro caían levemente este martes, en una sesión en que los inversores esperaban las cifras del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de Estados Unidos, que podrían ofrecer pistas sobre cuándo la Reserva Federal podría decidir reducir su apoyo económico.

A las 0925 GMT, el oro al contado bajaba un 0.3% a US$ 1,787.66 la onza, mientras que los futuros del oro en Estados Unidos cedían un 0.3% a US$ 1,789.50.

Los datos de precios al consumidor de Estados Unidos se conocerán a las 1230 GMT. Los economistas esperan que el IPC subyacente, un índice que excluye los precios volátiles de la energía y los alimentos, haya subido un 0.3% en agosto con respecto al mes anterior.

“Hay mucho para ser positivo respecto al oro con una inflación elevada y tasas reales negativas, pero la Fed ha puesto nuestros ojos más bien en el punto en el que las tasas subirán y comenzarán a reducir el estímulo”, dijo el analista independiente Ross Norman.

Las tasas de interés más altas aumentan el costo de oportunidad de tener oro, que no rinde intereses.

Norman también señaló que los precios al consumidor de Estados Unidos podrían haber bajado el mes pasado, lo que asestaría un golpe a los inversores que ven al oro como una cobertura contra la inflación.

“Otra lectura elevada (de inflación) puede servir como un punto de datos que desafíe las opiniones de algunas autoridades de la Reserva Federal sobre que la inflación es transitoria”, dijo en una nota Avtar Sandu, gerente senior de materias primas de Phillip Futures.

Los datos de inflación se conocen inmediatamente después de comentarios de varios funcionarios de la Fed de que el banco central debería comenzar a reducir las compras de activos este año.

Entre otros metales preciosos, el paladio caía un 1.7% a US$ 2,051.33, el platino descendía un 0.9% a US$ 952.37 y la plata restaba un 0.3% a US$ 23.65 la onza.