Oro opera cerca de mínimo de dos semanas ante alza del dólar y acciones

El precio del oro bajaba este martes, rondando cerca del mínimo de dos semanas tocado en la víspera, ante el fortalecimiento del dólar y el aumento del apetito por el riesgo que restaban atractivo al metal precioso antes de la publicación de las minutas de la última reunión de política monetaria de la Reserva Federal (FED).

A las 1010 GMT, el oro al contado cedía un 0.1%, a US$ 1,276.01 la onza, tras caer a US$ 1,273.22 el lunes. Los futuros del oro en Estados Unidos también bajaban un 0.1%, a US$ 1,275.50 la onza.

"Ahora mismo parece que el único refugio ahí fuera es el dólar, que ha estado subiendo frente a la mayoría de las monedas”, dijo Ole Hansen, estratega de Saxo Bank.

“También ha habido una ligera mejora del panorama de los mercados bursátiles después de que Estados Unidos decidió dar a Huawei una prórroga de 90 días”. Ambos factores presionaban al oro, señaló Hansen.

El índice dólar trepó a máximos de casi un mes, impulsado por un alza de los rendimientos de los bonos del Tesoro de Estados Unidos y el temor a los efectos de la guerra comercial entre Washington y Beijing, que llevaron a los inversores a optar por el billete verde por sobre el oro.

Los mercados de acciones subían también después de que Washington decidió aliviar de forma temporal las restricciones comerciales impuestas a la firma china Huawei.

Entre otros metales preciosos, la plata perdía un 0.3% a US$ 14.42 la onza, el platino ganaba un 0.5%, a US$ 815.64, y el paladio trepaba un 0.4%, a US$ 1,333.60.