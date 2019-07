Oro opera a la baja tras anuncio de Estados Unidos y China de retomar el diálogo comercial

Los precios del oro bajaban hasta un 2% este lunes ante la fuerte subida del dólar luego de que China y Estados Unidos acordaron restablecer su diálogo comercial, lo que aumentó el interés por activos de riesgo y redujo el impulso que había mostrado el metal precioso.

A las 1053 GMT, el oro al contado caía 1.37% a US$ 1,389.77 por onza, luego de declinar a US$ 1,381.51, mínimo desde el 20 de junio. Los futuros del oro en Estados Unidos se hundían un 1.43% a US$ 1,393.5 por onza.

Estados Unidos y China acordaron el sábado reanudar las conversaciones comerciales luego de que el presidente Donald Trump ofreciera concesiones a su homónimo chino, Xi Jinping, en el marco de la cumbre del G20 en Japón.

El índice dólar se elevó el lunes a un máximo de más de una semana, con lo que las materias primas se encarecían para los tenedores de otras divisas.

Sin embargo, Beijing y Washington no fijaron plazo límite para un pacto y ya se registran consecuencias dañinas. Dos sondeos mostraron contracción en la actividad manufacturera de China.

Los precios del oro tocaron un máximo de seis años la semana pasada de US$ 1,438.63, en un alza conducida por la postura moderada de los principales bancos centrales y por el agravamiento de la tensión entre Irán y Estados Unidos.

Si bien los precios del metal preciosos han recortado cerca de US$ 50 desde entonces, algunos analistas consideran que el retroceso es una corrección saludable y una oportunidad de compra.

Entre otros metales, La plata bajaba un 0.4% a US$ 15.25 por onza, mientras que el paladio subía un 0.8% a US$ 1,550.75 la onza. El platino ganaba un 0.2% a US$ 835 la onza luego de que el viernes tocó un máximo de seis semanas.