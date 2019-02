Oro opera al alza mientras que paladio supera umbral de los US$ 1,500

Los precios del oro operan al alza este miércoles apoyados en la caída del dólar y en el avance del diálogo entre Estados Unidos y China, mientras que el paladio superó la valla de los US$ 1,500 ante una falta de suministro del metal en un mercado de alta demanda.

El oro al contado llegó hoy a los US$ 1,346.73, su nivel más alto desde el 19 de abril y, posteriormente, sumaba un 0.23 % a US$ 1,343.81 la onza. Los futuros del oro en EE.UU. subían un 0.2 % a US$ 1,346.90 por onza.

"Las expectativas de un acuerdo entre Estados Unidos y China, así como una leve baja del dólar, están apoyando al metal", apuntó Georgette Boele, analista de ABN AMRO.

Los inversores esperan además la publicación más tarde en el día de las minutas de la reunión de política monetaria que tuvo en enero la Reserva Federal ( FED). Tasas de interés más altas tienden a afectar al lingote, que no rinde intereses.

Por su parte, el paladio superó por primera vez la marca de US$ 1,500 por onza y tocó un máximo récord el miércoles debido a lo limitado de los suministros.

El metal subió hasta los US$ 1,502 la onza y a las 1220 GMT sumaba un 1.49 % a US$ 1,501.5.

"Hay una falta de suministro (de paladio) en el mercado y la demanda es muy alta", afirmó Afshin Nabavi, vicepresidente senior de MKS SA, hablando de la escasa oferta de grandes productores como Rusia y Sudáfrica.

Es probable que el déficit en el abastecimiento se acreciente este año porque estándares más estrictos para las emisiones aumentan la demanda por convertidores catalíticos, dijo la semana pasada Johnson Matthey, productor de catalizadores para vehículos.

Respecto a otros metales, el platino ganaba un 0.6 % a US$ 822.49 la onza y la plata subía un 0.3 % a US$ 16.03 por onza.