El oro perdía la cota de los US$ 1.900 el jueves, presionado por un alza del rendimiento de los bonos del Tesoro de Estados Unidos, mientras los inversores se centran en la publicación de datos económicos que podrían ofrecer pistas sobre la inflación y la política monetaria.

A las 12:00 (GMT), el oro al contado cedía un 0.2%, a US$ 1,893.60 la onza, tras tocar el miércoles su máximo desde el 8 de enero, a US$ 1,912.50.

Los futuros del oro en Estados Unidos bajaban un 0.3%, a US$ 1,894.40.

Ante los fuertes movimientos experimentados desde inicios de abril, el oro será ahora vulnerable “a algunos elementos de toma de beneficios y tenemos los datos del viernes sobre gasto de consumo en Estados Unidos, en los que estará muy centrado el mercado”, dijo el analista independiente Ross Norman.

El rendimiento de los bonos referenciales a 10 años del Tesoro subía, lo que implica un mayor costo de oportunidad de tener oro, mientras que el índice dólar operaba en general estable.

En otros metales preciosos, el paladio ganaba un 1.1%, a US$ 2,775.62 la onza; la plata cedía un 0.3%, a US$ 27.61; y el platino restaba un 0.6%, a US$ 1,184.50.