Los precios del oro subían este lunes luego de la victoria de Joe Biden en las elecciones presidenciales de Estados Unidos, que pesaban en el dólar y reavivaban las expectativas de más estímulos fiscales para reactivar la economía.

El oro al contado sumaba 0.42% a US$ 1,960.11 la onza a las 1018 GMT. Más temprano en la sesión, alcanzó los US$ 1,965.33 por onza, su mayor nivel desde el 16 de septiembre. Los futuros del oro en Estados Unidos avanzaban 0,4% a US$ 1,958.80 la onza.

“Los precios del oro se están moviendo al alza en anticipación a otro paquete de estímulos fiscales en Estados Unidos. Y una vez que eso pase, veremos otro ‘rally’ del lingote”, dijo Kunal Shah, estratega de Nirmal Bang Commodities en Mumbái, India.

En tanto, el índice dólar bajaba hasta mínimos de diez semanas contra una cesta de monedas rivales.

El demócrata Joe Biden logró el sábado la presidencia de Estados Unidos al superar el umbral de 270 votos del Colegio Electoral. Los republicanos parecen haber retenido el control del Senado, aunque la recomposición final de la Cámara alta no quedará clara hasta que finalice el recuento de votos del estado de Georgia en enero.

En cuanto a otros metales preciosos, la plata sumaba 0.8% a US$ 25.79 la onza, mientras que el platino ascendía 1.4% a US$ 901 la onza; y el paladio caía 1.3% a US$ 2,458.48.