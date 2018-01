Oro se mantiene cerca de máximos de cuatro meses pese a recuperación del dólar

Los precios del oro operaban cerca de máximos en cuatro meses hoy, pese a que un repunte del dólar hacía al lingote más caro para los tenedores de otras divisas.

El precio del oro ha subido cerca de un 8% desde mediados de diciembre gracias a la caída del dólar a un mínimo de tres años frente a una cesta de monedas.

El euro cedió desde su máximo de tres años frente al dólar el miércoles después de que comentarios de funcionarios del Banco Central Europeo sugirieron que podrían estar preocupados por la fortaleza de la moneda común europea.

"El euro se deprecia un poco frente al dólar hoy, lo que ha llevado a que el oro baje desde sus máximos", comentó el analista de Mitsubishi Jonathan Butler.

A las 1207 GMT, el oro al contado perdía un 0.15%, a US$ 1,336.48 la onza, cerca del máximo del lunes de US$ 1,344.44 la onza, su nivel más alto desde el 8 de setiembre.

Los futuros del oro en Estados Unidos operaban con una merma de 0.04%, a US$ 1,336.6 la onza.

Butler dijo que el oro probablemente se mantendrá dentro de un rango de US$ 1,300 a US$ 1,340 la onza a corto plazo mientras el dólar permanezca débil.

No obstante, el riesgo de que los precios de las acciones globales caigan desde máximos históricos y un sólido crecimiento a nivel mundial pueda impulsar la inflación respaldarían al oro a largo plazo, comentó.

Entre otros metales preciosos, la plata ganaba un 0.05%, a US$ 17.20 la onza, mientras que el platino cedía un 0.1%, a US$ 997.24 la onza, luego de tocar los US$ 1,006.60 la onza, su nivel más alto desde el 8 de setiembre.

El paladio ganaba un 0.91%, a US$ 1,104 la onza, cerca de los US$ 1,138 la onza que tocó el lunes.