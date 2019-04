Oro se mantiene cerca de máximo de una semana ante retroceso del dólar

Los precios del oro subían el martes, cerca de sus máximos en más de una semana, apoyados por el retroceso del dólar y por un aumento de las compras del lingote por parte de bancos centrales.

A las 10:48 GMT, el oro al contado ganaba un 0.36% a US$ 1,301.81 la onza luego de subir el lunes a US$ 1,303.61, máximo desde el 28 de marzo.

Los futuros del oro en Estados Unidos sumaban un 0.3% a US$1,305.8 por onza.

"Observamos una especie de corrección en el dólar, lo que ha apoyado lateralmente (los precios del lingote)", afirmó Ross Norman, presidente ejecutivo de Sharps Pixley. "El oro parece haber encontrado un piso".

Los bancos centrales extendieron los niveles récord de compras del metal precioso realizadas durante 2018 a este año, agregó Norman, "así que todos los días podría haber países pequeños comprando sumas modestas, pero a nivel colectivo representa algo".

China aumentó sus reservas en oro en un 0.6% a 60.62 millones de onzas para finales de marzo, mostraron datos del banco central, mientras que Turquía también aumentó sus tenencias.

El índice dólar declinó a su punto más bajo en más de una semana el martes tras las deslucidas cifras de los pedidos a fábricas en Estados Unidos y ante el avance de las monedas vinculadas a las materias primas por el alza de los precios del petróleo.

El lingote es considerado una cobertura contra la inflación liderada por los precios del crudo.

El platino caía un 0.4% a US$ 901.44 la onza. El paladio sumaba un 0.2% a US$ 1,385.56 por onza y la plata ganaba un 0.3% a US$ 15.28 la onza.