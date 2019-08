El oro se mantenía cerca de un máximo de más de seis años este miércoles, después de que ganó más de un 1% en la sesión previa debido a que los temores a una posible recesión y ante el conflicto comercial entre China y Estados Unidos llevó a los inversores a comprar activos considerados como refugio.

El oro al contado cotizaba casi sin cambios a US$ 1,542.8 la onza a las 1226 GMT luego de que el lunes tocó los US$ 1,554.56, su mayor nivel desde abril de 2013. En tanto, los futuros del oro en Estados Unidos operaban estables a US$ 1,551.90 la onza.

"Hay algo de consolidación a estos niveles de precios (cerca de US$ 1,550) y el mercado está evaluando los próximos acontecimientos en la saga comercial entre Estados Unidos y China", dijo el analista Sergey Raevskiy de SP Angel.

Si bien hay expectativas de que la zona euro adopte una política monetaria más expansiva, la inversión de la curva de los bonos del Tesoro de Estados Unidos fortaleció las esperanzas de nuevos recortes de tasas de la Reserva Federal (FED), agregó.

El oro subió más de un 1% el martes debido a que la inversión de la curva de rendimientos de la deuda de Estados Unidos y datos económicos decepcionantes avivaron los temores a una recesión en medio de las incertidumbre en torno a la disputa comercial.

En tanto, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, había anticipado el lunes que un acuerdo con China estaba próximo, pero el optimismo se desvaneció después de que un portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China negó que hubiese existido una llamada telefónica entre las partes.

Sin embargo, "si hay algún tipo de señales tangibles de que las negociaciones (comerciales) van a reiniciarse, o al menos de que se acercan a eso, sería un resultado que avivaría el apetito por el riesgo y podemos ver que suban los rendimientos y caiga el oro levemente", dijo Ilya Spivak, estratega de monedas de DailyFx.

Entre otros metales preciosos, la plata ganaba un 1.2% a US$ 18.37 la onza, luego tocar los US$ 18.40, su mayor nivel desde abril de 2017. El platino subía un 0.8% a US$ 872.32 la onza y el paladio perdía un 0.5% a US$ 1,473.96.