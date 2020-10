El oro subía el viernes y se encaminaba a cerrar su mejor semana en casi dos meses, ya que la noticia de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dio positivo a COVID-19 llevó a los inversores a buscar activos de refugio.

El oro al contado subía un 0.1% a US$ 1,907.22 la onza a las 10:14 GMT, revirtiendo las pérdidas de las operaciones en Asia para volver a superar la barrera de los US$ 1,900. Los futuros del oro en Estados Unidos, en tanto, bajaban un 0.1% a US$ 1,914.70.

El lingote ha ganado un 2.5% esta semana y se dirige a su mayor aumento porcentual semanal desde principios de agosto.

Trump dijo el viernes que su esposa Melania y él se pondrán en cuarentena tras haber dado positivo en el test de COVID-19, una situación que pone patas arriba la carrera por la Casa Blanca.

“Ahora habrá que ver cómo se desarrolla la situación: ¿va a ser una enfermedad como la de (el primer ministro del Reino Unido) Boris Johnson o como la de (el presidente de Brasil) Jair Bolsonaro, que no tuvo demasiado impacto real?”.

Las acciones europeas caían y los futuros de Wall Street se hundieron con la noticia, a un mes de las elecciones presidenciales del 3 de noviembre.

El alza del oro se produjo a pesar de la fortaleza del dólar.

Entre otros metales, la plata caía un 0.3% a US$ 23.82 la onza, el platino retrocedía un 1.4% a US$ 883.51 y el paladio bajaba un 1% a US$ 2,292.47.