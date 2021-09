Los precios del oro se veían presionados este lunes, afectados por un dólar más fuerte y la preocupación de que en su reunión de esta semana la Reserva Federal pueda manifestar la fecha en la que podría empezar a reducir sus compras de activos.

A las 0847 GMT, el oro al contado cotizaba con pocos cambios en US$ 1,755.84 por onza luego de hundirse más temprano a US$ 1,741.86, mínimo desde el 12 de agosto. Los futuros del oro en Estados Unidos ganaban un 0.2% a US$ 1,755.00.

La tan esperada reunión de política de la Fed comienza el martes y se espera un comunicado el miércoles.

“La (próxima) reunión de la Fed está proyectando su sombra a través de un dólar firme porque la mayoría de los participantes del mercado esperan que señale una reducción gradual a fines de este año, y eso mantiene contenido al lingote”, dijo el analista de Commerzbank Daniel Briesemann.

El índice dólar tocó un máximo de casi un mes, debilitando el atractivo del oro para tenedores de otras divisas.

“Si el presidente de la Fed, Jerome Powell, puede convencer al mercado de que después de la reducción de los estímulos no se producirán subidas rápidas en las tasas de interés, entonces el oro podría subir algo en la segunda mitad de la semana”, apuntó Briesemann.

La plata ganaba un 0.4% a US$ 22.47 la onza luego de hundirse a su nivel más bajo desde noviembre de 2020.

El platino cedía un 1.9% a US$ 923.29 la onza, y el paladio bajaba un 1.5% a US$ 1,986.95.