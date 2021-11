Los precios del oro subían este jueves, consolidándose cerca de su mayor nivel en casi cinco meses alcanzado en la víspera, luego de un salto importante en la tasa de inflación estadounidense que empujaba a los inversores hacia la seguridad de los lingotes.

El oro al contado sumaba 0.76% a US$ 1,863.55 la onza a las 1135 GMT. Los futuros del oro en Estados Unidos ganaban 0.8% a US$ 1,863.80 la onza.

“El oro al contado sigue elevado después de que el más reciente reporte de IPC de Estados Unidos impactó el argumento de que ‘la inflación es transitoria’”, dijo Han Tan, analista jefe de mercado de Exinity, y agregó que los precios de metal amarillo estarán bien respaldados mientras los temores a la inflación continúen dominando la confianza de los inversores.

El oro, visto como una cobertura contra la inflación, subió hasta un 2% hasta su nivel más alto desde mediados de junio el miércoles, después de que datos del Gobierno mostraron que los precios al consumidor de Estados Unidos se empinaron en octubre a su ritmo más veloz en 31 años.

“(Pero) La inflación persistente podría traducirse en un ciclo más rápido de alzas de tasas de interés en Estados Unidos, lo que pone a prueba la postura de cautela de la Reserva Federal en torno al endurecimiento de su política monetaria”, dijo Tan.

El retiro gradual de los estímulos monetarios y los aumentos de las tasas de interés tienden a impulsar los rendimientos de los bonos del Gobierno, elevando el costo de oportunidad de tener al oro, que no devenga intereses.

La fortaleza del lingote ocurría a pesar del fuerte avance del índice dólar, que tocó un máximo de más de 15 meses. Un dólar más alto generalmente encarece el oro para los tenedores de otras monedas.

Las recientes ganancias del oro han sido respaldadas por el tono moderado adoptado por los principales bancos centrales del mundo la semana pasada. Además, la Fed reiteró su opinión de que la inflación es “transitoria” y probablemente no requeriría un ciclo agresivo de alzas de tasas.

Sin embargo, varios funcionarios de la Fed expresaron esta semana preocupaciones crecientes en torno a una inflación más persistente.

Entre otros metales preciosos, la plata al contado y platino sumaban ambos 1.3% a US$ 24.95 por onza y US$ 1,081.05 por onza respectivamente; en tanto que el paladio ganaba un 1.7% a US$ 2,054.42 la onza