El oro rebotaba más de un 1% este martes, tras el fuerte desplome de la víspera, ya que la atención volvió a la posibilidad de más estímulo monetario para revivir una economía global que sigue sufriendo por la pandemia del COVID-19.

A las 0826 GMT, el oro al contado trepaba más de un 1.4% a US$ 1,888.51 la onza, mientras que los futuros del oro en Estados Unidos cedían un 1.7% a US$ 1,886.40 la onza.

Los precios llegaron a declinar un 5.2% el lunes, después de que el laboratorio estadounidense Pfizer dijo que su vacuna experimental contra el COVID-19 mostró una efectividad superior al 90%, según los resultados iniciales de sus ensayos.

“Sigue habiendo importantes dudas sobre el cronograma del reparto global de la vacuna y su verdadera eficacia, y esas dudas podrían mantener el respaldo de los precios del oro hasta que haya más claridad”, dijo Han Tan, analista de FXTM.

“Los rendimientos negativos reales en Estados Unidos y perspectivas de un mayor alivio de la política monetaria podrían seguir inyectando más viento de cola en las velas del metal precioso”, agregó.

En otros metales preciosos, la plata ganaba un 1.2%, a US$ 24.36 la onza; el platino subía un 1.3% a US$ 877.28 y el paladio avanzaba un 0.3% a US$ 2,485.68.