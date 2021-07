El oro subía este jueves, en medio de una racha alcista de cinco días a medida que el dólar estadounidense cedía y los rendimientos de los bonos del Tesoro extendían su caída a un mínimo de más de cuatro meses.

El oro al contado sumaba un 0.6% a US$ 1,814.00 la onza a las 1135 GMT. Los futuros del oro estadounidense avanzaban un 0.7% a US$ 1,814.30 la onza.

El índice dólar retrocedía un 0.1%, lo que hacía que el oro fuera más barato para tenedores de otras divisas. Los rendimientos de referencia de los bonos del Tesoro de Estados Unidos a 10 años también cedían, lo que reducía el costo de oportunidad de mantener lingotes como inversión.

“La perspectiva general para el oro es al alza (...) y el único obstáculo en el mercado que evita que el oro suba y lo haga retroceder es el dólar. Con el dólar debilitándose un poco, el metal ha vuelto avanzar”, dijo Carsten Fritsch, analista de Commerzbank.

Fritsch añadió que no hubo ninguna “gran sorpresa” en las minutas de la última reunión de política monetaria de la Reserva Federal de Estados Unidos y agregó que la caída en los rendimientos de los bonos ha sido un aspecto positivo para el precio del oro.

Las minutas de la reunión de la Fed del 15 y 16 de junio indicaron que “varios integrantes” del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) determinaron que las condiciones para reducir las compras de activos del banco central “se cumplirían algo antes de lo que habían anticipado”.

Entre otros metales preciosos, el platino caía un 1.2% a US$ 2,817.66 la onza; mientras que el paladio bajaba un 1.2% a US$ 1,071.52 la onza; y la plata operaba casi estable en US$ 26.11 la onza.