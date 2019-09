Los precios del oro operaban estables el martes a medida que los inversores tomaban posiciones más cautelosas antes de la reunión de política monetaria de dos días de la Reserva Federal de Estados Unidos, que se espera aplique un recorte a la tasa de interés de referencia.

El oro al contado cotizaba con una leve alza de 0.1% a US$ 1,499.24 la onza a las 0937 GMT.

Los precios del lingote subieron más de 1% el lunes antes de cerrar con un aumento de 0.6% en el día, luego de un ataque el fin de semana contra las instalaciones de petróleo en Arabia Saudita que inflamó la preocupación sobre la estabilidad en Oriente Medio.

Los futuros del oro en Estados Unidos perdían 0.3% a US$ 1,507 la onza.

"El mercado está relativamente estable, todo apunta a que hay mucho interés en lo que sucederá con la Fed mañana (miércoles), parece que los operadores se han tomado una pequeña pausa", dijo Craig Erlam, analista senior de OANDA.

Los analistas esperan que el Comité Federal de Mercado Abierto de la Fed (FOMC) recorte sus tasas de interés tras una reunión de dos días que empieza en unas horas. Se tratará de la segunda baja en los costos del crédito este año, luego de que el banco central aplicara una reducción a los tipos en julio, la primera desde la crisis financiera.

Las menores tasas de interés en Estados Unidos reducen el costo de oportunidad de tener al lingote como activo y pesan sobre el dólar, lo que hace al oro más barato para los inversores con otras monedas.

Entre otros metales preciosos, el plata subía 0.1% a US$ 17.86 la onza, mientras que el platino bajaba 0.4% a US$ 933.15 la onza y el paladio perdía 0.6% a US$ 1,595.37 la onza.