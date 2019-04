Oro se estabiliza a cerca de mínimo de cuatro semanas ante alza del dólar

El precio del oro se estabilizaba este martes cerca de su nivel más bajo en cuatro semanas luego de que datos económicos sólidos de Estados Unidos y China aliviaron el temor a una desaceleración global, lo que impulsó al dólar y a activos considerados de riesgo.

A las 1118 GMT, el oro al contado ganaba un 0.04 % a US$ 1,287.90 la onza luego de caer más temprano a US$ 1,284.76, mínimo desde el 7 de marzo. En tanto, los futuros del oro en Estados Unidos perdían cerca de 0.2 % a US$ 1,292.30 por onza.

Las acciones globales operaban por debajo de un máximo de seis meses, apoyadas por fuertes cifras en las manufacturas de Estados Unidos y China.

Por otra parte, el índice dólar tocó un máximo de tres semanas, lo que encarecía al lingote para los tenedores de otras divisas.

Los inversores están pendientes también de las negociaciones de comercio entre Estados Unidos y China. Cabe señalar que el diálogo se reanudará esta semana en Washington.

Respecto a otros metales, el paladio cedía un 1.2 % a US$ 1,402.50 por onza. La plata bajaba un 0.4 % a US$ 15.04 la onza y el platino ganaba un 0.2 % a US$ 848.95.