Oro escala a máximo de 6 años por tensiones entre Estados Unidos e Irán

El oro escalaba a un máximo de seis años este martes, ya que la baja del dólar, la perspectiva de alivio monetario de la Reserva Federal (FED) y las tensiones entre Estados Unidos e Irán seguían apuntalando la tendencia alcista del metal precioso.

El oro al contado llegó a los US$ 1,438.63 la onza, máximo desde mayo de 2013, y a las 1052 GMT sumaba un 0.73% a US$ 1,429.26 por onza. El mercado va camino a su sexto día seguido de ganancias y, en lo que va de junio, acumula un alza de 9.6%. Solo esta semana, el metal precioso ha subido US$ 100.

Los futuros del oro en Estados Unidos saltaban un 1.1% a US$ 1,436.20 la onza.

"El mercado sigue tratando de ponerse a la par de que los precios traspasaran el rango de cotizaciones en el que se movieron por los últimos cinco años. Nuestro pronóstico sigue siendo de nuevas compras en el mercado del oro", dijo Ole Hansen, analista de Saxo Bank.

"El hecho de que los otros mercados preciosos estén completamente rezagados muestra el gran interés por comprar lingotes ante tasas más bajas, preocupación por el crecimiento y las tensiones en Oriente Medio", agregó Hansen.

El índice dólar caía el martes y se hundió a un mínimo de tres meses, lo que abarataba las materias primas para los tenedores de otras divisas.

El lunes, el presidente Donald Trump impuso sanciones al líder supremo de Irán, ayatolá Alí Jamenei, y otros funcionarios de alto rango, después de que la república islámica derribó un avión no tripulado estadounidense.

Los inversores aguardan la reunión entre Trump y el mandatario chino, Xi Jinping, que esperan puedan llegar a un tregua en su guerra comercial. Los dos líderes se encontrarán en el marco de la cumbre del G20, que se celebrará este fin de semana en Osaka, Japón.

La plata subía un 0.2% a US$ 15.45 por onza y el platino ganaba un 0.6% a US$ 814.58 la onza. El paladio perdía un 0.5% a US$ 1,527 por onza luego de trepar a US$ 1,545.87, máximo desde el 27 de marzo.