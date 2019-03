Oro cotiza plano antes de la reunión del Banco Central Europeo y datos de empleo en EE.UU.

Los precios del oro se estabilizaban este jueves antes de una reunión del Banco Central Europeo (BCE), en la que se prevé que la entidad recortará sus pronósticos de crecimiento, y en vísperas del reporte de cifras sobre el mercado laboral en Estados Unidos.

A las 10:38 GMT, el oro al contado cotizaba plano en US$ 1,285.94 la onza, cerca del mínimo de más de cinco semanas que tocó a comienzos de semana. Los futuros del oro en Estados Unidos caían un 0.1 % a US$ 1,286.50 por onza.

Las acciones mundiales estaban inmersas en su peor racha del año y el euro pausaba su avance antes de la reunión del BCE, que podría señalar la entrega de nuevos estímulos en forma de más créditos baratos para impedir que una inesperada ralentización se convierta en una recesión.

Los precios del oro al contado llegaron a los US$ 1,346.73, máximo de 10 meses, el 20 de febrero. Pero desde entonces han perdido terreno por el fortalecimiento del dólar y por rendimientos más altos en los bonos del Tesoro estadounidense.

El reporte de las nóminas no agrícolas de Estados Unidos en febrero podría aportar indicios sobre la salud de la economía del país y sobre cómo afectaría la política monetaria de la Reserva Federal ( FED).

Un crecimiento económico más lento no necesariamente causaría alarma sino que apuntaría a una "nueva normalidad", dijo el miércoles uno de los miembros de la FED, lo que resalta que el banco central estadounidense está cómodo con el nivel en el que están las tasas de interés.

Cabe señalar que el lingote es muy sensible a los costos del crédito en Estados Unidos porque tipos más altos elevan el costo de oportunidad de mantener al metal precioso e impulsan al dólar.

Respecto a otros metales, el paladio ganaba un 0.5 % a US$ 1,546.04 por onza, mientras que la plata subía un 0.1 % a US$ 15.09 la onza. El platino declinaba un 0.1 % a US$ 826.22 la onza.