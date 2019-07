Oro cotiza estable antes de publicación de dato de ventas minoristas en Estados Unidos

El oro cotizaba estable el martes, mientras los inversionistas esperaban los datos de ventas minoristas de Estados Unidos más tarde en el día para obtener pistas sobre la salud de la economía más grande del mundo.

El oro al contado subía un marginal 0.03% a US$ 1,413.93 por onza a las 11:10 GMT. Los futuros del oro estadounidense, en tanto, ganaban un 0.15% a US$ 1,415.60.

"El oro cayó en las últimas tres semanas y ha estado en una fase de consolidación", dijo el analista senior de mercado de OANDA Craig Erlam.

El dato de ventas minoristas de Estados Unidos, que según las estimaciones habrían caído 0.1% en junio, se publica antes de decisiones de grandes bancos centrales del mundo: el Banco Central Europeo (BCE) divulgará su comunicado el 25 de julio y se espera que la Reserva Federal recorte su tasa de interés poco después.

En cuanto a la guerra comercial entre Estados Unidos y China, el presidente Donald Trump dijo el lunes que la desaceleración del crecimiento económico en la segunda economía más grande del mundo mostró que los aranceles están teniendo "un efecto importante".

El crecimiento económico de China se desaceleró al 6.2% en el segundo trimestre, su ritmo más débil en al menos 27 años, al ralentizarse la demanda en el país y en el extranjero ante la creciente presión comercial de Estados Unidos, mostraron el lunes datos oficiales.

El Secretario del Tesoro de Estados Unidos, Steven Mnuchin, dijo que junto al representante de Comercio, Robert Lighthizer, mantendrían más conversaciones comerciales por teléfono con sus pares chinos esta semana.

Entre otros metales preciosos, la plata ganaba un 0.1% a US$ 15.40 la onza tras tocar los US$ 15.46 en la sesión, su nivel más alto desde el 25 de junio. En tanto, el platino subía un 0.5% a US$ 843.39, mientras que el paladio caía un 0.7% a US$ 1,552.86.