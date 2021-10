Los precios del oro se negociaban casi sin cambios este miércoles, aunque eran presionados por los altos rendimientos de los bonos de Estados Unidos y las expectativas de una política monetaria más ajustada de la Reserva Federal el próximo año.

El oro al contado cotizaba en US$ 1,793.62 la onza a las 1307 GMT, con pocos cambios en el día y tras haber borrado las pérdidas que marcó al inicio de la sesión. Los futuros de oro en Estados Unidos cedían 0.4% a US$ 1,786.00 la onza.

“Los mercados están incorporando una mayor probabilidad de subidas de tasas de interés para 2022 ... (con) algunos operadores apostando a que la Fed podría elevar las tasas dos veces el año próximo”, dijo Xiao Fu, jefe de estrategia de mercados de materias primas del Bank of China International.

Ya que los inversores aguardan la reunión del Banco Central Europeo (BCE) el jueves y la decisión del panel de política monetaria de la Fed el 3 de noviembre, el mercado permanecía tranquilo el miércoles, agregó.

Mientras tanto, los rendimientos de los bonos del Tesoro de Estados Unidos a 10 años operaban por encima del 1.6%, lo que aumentaba el costo de oportunidad de tener al oro como activo.

Entre otros metales preciosos, plata al contado bajaba 0.9% a US$ 23.92 la onza, mientras que el platino cedía 0.56% a US$ 1,021.99 la onza; y el paladio retrocedía un 1.4% a US$ 1,982.98 la onza.