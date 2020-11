Los precios del oro se negociaban estables este martes, debido a que un salto de los activos de mayor riesgo contrarrestaba el efecto de los estrictos confinamientos en Europa y la cautela de los inversionistas en torno a las elecciones presidenciales en Estados Unidos.

El oro al contado operaba con una leve alza de 0.1% a US$ 1,898.54 la onza a las 1022 GMT, en tanto que los futuros del oro en Estados Unidos sumaban 0.3% a US$ 1,897.50 la onza.

Peter Fertig, analista de Quantitative Commodity Research, dijo que las ganancias del día en la bolsa indicaban una mejoría del apetito por el riesgo, lo que a su vez también afectaba a la baja al dólar.

“No hay que olvidar que hoy (martes) hay elecciones en Estados Unidos, por lo que realmente nadie está dispuesto a tomar posiciones grandes en este momento. Simplemente estamos esperando los resultados”, afirmó.

El presidente Donald Trump y su rival demócrata Joe Biden hicieron los últimos esfuerzos por ganar votantes en los estados clave el lunes, mientras sus equipos de campaña se alistaban para eventuales disputas post electorales que podrían alargar el proceso.

Analistas dicen que una victoria de Biden, que tiene planes de inyectar más estímulos fiscales, podría impulsar una remontada del oro, que es considerado como una cobertura ante la inflación y la depreciación cambiaria.

En tanto, el Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) de la Reserva Federal comienza el miércoles su reunión de dos días.

Entre otros metales preciosos, la plata ganaba 0.4% a US$ 24.14 la onza; el platino subía 0.4% a US$ 864.32 la onza; y el paladio avanzaba 1.7% a US$ 2,248.96 la onza.