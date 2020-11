Los precios del oro se negociaban estables este viernes, ya que el optimismo sobre la distribución de una vacuna contra el COVID-19 era contrarrestado por la preocupación de los mercados en torno al incremento acelerado de las infecciones en el mundo.

El oro al contado cotizaba casi sin cambios en US$ 1,879.3 la onza a las 1017 GMT, pero se aprestaba a terminar la semana con declive de 3.7%, su mayor pérdida semanal desde septiembre, debido a que la euforia por la vacuna de Pfizer redujo la demanda de activos de refugio.

Los futuros del oro en Estados Unidos subían 0.1% a US$ 1,875.50 la onza.

“El oro ha repuntado por la pandemia y porque los casos de COVID-19 en el mundo siguen aumentando. El optimismo del mercado por una vacuna y la confianza en activos de más riesgo han disminuido”, dijo Xiao Fu, analista internacional de Bank of China.

El oro perdió un 4.6% el lunes, su mayor descenso diario desde el 11 de agosto, luego de que la farmacéuticas Pfizer y BioNTech SE anunciaron que su vacuna experimental arrojó una efectividad mayor al 90% para evitar contagios de COVID-19, según los datos preliminares de su ensayo a gran escala.

Entre otros metales preciosos, la plata ganaba 0.1% a US$ 24.24 la onza; en tanto que el platino avanzaba 0.8% a US$ 886.80 la onza; y el paladio sumaba 0.7% a US$ 2,348.43 la onza.