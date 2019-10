Los precios del oro se mantenían estables el lunes, cotizando en un rango estrecho mientras los operadores esperaban más claridad sobre el Brexit y la relación comercial entre Estados Unidos y China.

A las 1055 GMT, el oro al contado subía un 0.1% a US$ 1,491.24 por onza. Los futuros del oro en Estados Unidos cotizaban estables en US$ 1,494.20 la onza.

El primer ministro británico, Boris Johnson, envió una carta sin firmar a la Unión Europea el sábado solicitando un retraso al Brexit, luego de una derrota en el Parlamento por la secuencia de la ratificación de su acuerdo de divorcio de la UE. Johnson intentará nuevamente someter su acuerdo de Brexit a votación en el Parlamento el lunes.

El mercado espera además los próximos acontecimientos en el diálogo de comercio entre Estados Unidos y China y la reunión que tendrá la Reserva Federal (Fed) a fines de mes para obtener más pistas sobre la flexibilización de la política monetaria.

En otros metales, la plata ganaba 0.9% a US$ 17.71 por onza, mientras que el platino subía 0.4% a US$ 892.80 la onza. El paladio sumaba un 0.3% a US$ 1,760.44 la onza, después de haber alcanzado un máximo de US$ 1,783.21 el jueves.