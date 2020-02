Los precios del oro cotizaban estables el lunes mientras la preocupación creciente sobre la severidad del brote de coronavirus compensaba un alivio en las acciones luego de que China suavizó algunas restricciones de desplazamiento de las personas.

A las 0746 GMT, el oro al contado operaba casi sin cambios en US$ 1,570.50 la onza. Los futuros del oro en Estados Unidos subían un 0.1% a US$ 1,575.60 la onza.

Las acciones en Asia recortaron pérdidas luego de que los trabajadores chinos regresaron gradualmente a oficinas y fábricas. Beijing redujo algunas restricciones al trabajo impuestas durante la epidemia de coronavirus que ya ha provocado más de 900 muertes, la mayoría en China continental.

Sin embargo, persiste el temor en el mercado por los posibles estragos de la epidemia. Se registran más de 40,000 personas contagiadas.

Más temprano en la sesión el índice dólar alcanzó un máximo de cuatro meses tras el sólido dato de las nóminas no agrícolas en Estados Unidos, publicado el viernes, lo que impedía un mayor avance del lingote.

El paladio avanzaba un 1.6% a US$ 2,353.71 la onza. La plata tenía un alza de 0.3% a US$ 17.73 la onza y el platino subía un 0.5% a US$ 969.16 la onza.