Oro cotiza estable, mientras mercado espera estrategia de tasas de la Fed

Los precios del oro operaban estables el lunes por la precaución del mercado antes de la reunión de la Reserva Federal de esta semana, que los inversores esperan entregue no solo un probable recorte de las tasas de interés, sino también la orientación del banco central sobre su política monetaria para el resto del año.

A las 11:46 (GMT), el oro al contado sumaban un 0,12% a US$ 1,419.45 por onza. Los futuros del oro en Estados Unidos cotizaban estables en US$ 1,419.30 la onza.

"Ya se asimiló por completo un recorte de tasas, por lo tanto, la orientación se vuelve absolutamente clave", dijo Craig Erlam, analista senior de OANDA.

Por primera vez desde la crisis financiera, se espera que la Fed recorte la tasa de interés clave en al menos 25 puntos básicos en su reunión del 30 al 31 de julio. Los inversores también buscarán señales de posibles recortes adicionales futuros.

Los operadores están pendientes además de las conversaciones comerciales de Estados Unidos y China en Shanghái esta semana. Los negociadores se reúnen para sus primeras conversaciones cara a cara desde una tregua en el G20 el mes pasado, pero las expectativas de un gran avance son bajas.

La plata bajaba un 0,1% a US$ 16.37 por onza. El paladio caía un 0.3% a US$ 1,530.38 la onza, mientras que el platino ganaba un 0.8% a US$ 867.26 por onza.