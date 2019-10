El oro operaba casi sin variaciones este martes, cotizando en un rango estrecho, después de que las esperanzas de progreso en las conversaciones comerciales entre Estados Unidos y China se atenuaron y antes de una cumbre que determinará el adiós de Reino Unido de la Unión Europea.

A las 1147 GMT, el oro al contado tenía un alza leve del 0.07%, a 1,493.91 por onza, mientras que los futuros del oro estadounidense GCcv1 subieron 0.1% a US$ 1,498.40.

Como se recuerda, Estados Unidos y China pactaron el viernes la primera fase de un acuerdo para poner fin a su guerra comercial, lo que llevó al presidente Donald Trump a suspender un alza de aranceles.

Bloomberg informó el lunes que Beijing quería más diálogo para resolver los detalles antes de firmar. En tanto, en Europa, los inversores están pendientes de una cumbre entre Londres y Bruselas que se realizará los días jueves y viernes y determinará si Reino Unido abandona el bloque el 31 de octubre con acuerdo, de manera desordenada o si se retrasa una vez más el proceso.

“La narrativa del Brexit parece jugar como catalizador básico de riesgo de activación/desactivación, con ecos en los rendimientos de los bonos que impulsan las oscilaciones del oro a corto plazo”, dijo Ilya Spivak, estratega cambiario de DailyFx.

“Los mercados siguen considerando un panorama mucho más moderado para la Reserva Federal (Fed) que lo señalado por el mismo banco central”, agregó. La Fed se reúne a fin de mes para decidir sobre nuevos recortes de tasas este año.

En otros metales preciosos, el paladio alcanzó un récord de US$ 1.727,83 la onza, continuando un avance impulsado por una crisis de suministro. La plata cotizaba estable en US$ 17.66 por onza y el platino aumentaba un 0.6%, a US$ 898.04 la onza.