Los precios del oro operaban este lunes en un rango acotado, antes de la reunión de esta semana de la Reserva Federal (Fed), donde la atención se centrará en los planes del banco central estadounidense para empezar a retirar los estímulos monetarios que desplegó durante la pandemia.

El oro al contado sumaba 0.2% a US$ 1,786.60 la onza, luego de caer a un mínimo de más de una semana el viernes. Los futuros del oro en Estados Unidos para entrega en diciembre subían 0.3% a US$ 1,789.20 la onza.

“El oro ha operado dentro de un rango ajustado durante casi cinco meses. Necesitamos que entre algo de aire fresco en los mercados y la reunión de la Fed de esta semana podría ser un evento de ese tipo”, dijo Ole Hansen, jefe de estrategia de materias primas de Saxo Bank en Copenhague.

“Ya estamos viendo los precios de los mercados en un alza de tasas alrededor de mayo o junio del próximo año, que es casi un año antes de lo que el mercado esperaba hace unos meses, y ese ha sido el último desafío para el oro”, añadió.

Los estímulos reducidos y los aumentos de las tasas de interés tienden a impulsar los rendimientos de los bonos del Gobierno, aumentando el costo de oportunidad de tener oro.

Datos publicados el viernes mostraron que las autoridades de política monetaria aún estaban deliberando sobre la postura de la Fed de que la inflación es transitoria y debería moderarse con el tiempo, con el índice de precios de los gastos de consumo personal avanzando el mes pasado.

Se espera que la Fed, que concluye una reunión de dos días el miércoles, anuncie que comenzará a reducir sus compras de bonos, aunque la atención se centrará en las señales sobre cuándo podrían empezar a elevarse las tasas.

Entre otros metales preciosos, la plata sumaba un 0.1% a US$ 23.88 la onza; mientras que el platino avanzaba un 1.6% a US$ 1,034.00 la onza; y el paladio bajaba un 0.8% a US$ 1,986.18 la onza.