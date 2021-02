Los precios del oro cotizaban estables este lunes ya que la caída del dólar se detuvo y las esperanzas de reactivación económica impulsaron la renta variable, lo que pesó sobre el atractivo del lingote como refugio.

El oro al contado se mantenía estable en US$ 1,812.17 la onza a las 0944 GMT, mientras que los futuros del oro en Estados Unidos también variaban poco, cotizando en US$ 1,812.80.

Las acciones asiáticas rondaron sus máximos históricos por el optimismo que suscita el paquete de ayuda para el COVID-19 de US$ 1.9 billones en Estados Unidos, que la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, predijo que podría aprobarse en el Congreso antes del 15 de marzo.

El dólar se estabilizó tras retroceder desde el máximo de más de dos meses alcanzado el viernes. La debilidad del billete verde hace que el lingote sea más barato para los tenedores de otras monedas.

“La debilidad del dólar es definitivamente una de las razones por las que los precios del oro no caen más, pero eso por sí solo podría no ser suficiente para evitar que los precios lleguen a US$ 1,800”, dijo Eugen Weinberg, analista de Commerzbank.

Entre otros metales preciosos, la plata al contado ganaba un 0.6% a US$ 26.99 la onza, el platino subía un 1.9% a US$ 1,145.16 y el paladio cedía un 0.1% a US$ 2,335.26.